Altın fiyatları ne durumda? Günün güncel altın fiyatları…

GÜNLERDİR aşağı yönlü seyrini ileri günlere taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı 271 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

17 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 862,70 TL Satış 885,02 TL

GRAM ALTIN: Alış 271,41 TL Satış 271,49 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 432,80 TL Satış 442,61 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.797,00 TL Satış 1.824,00 TL