Altın fiyatları ne durumda? Günün güncel altın fiyatları…
Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 271 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 432 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…
EKONOMİ 17.08.2019, 08:48 Melike Temir
GÜNLERDİR aşağı yönlü seyrini ileri günlere taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı 271 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum…
17 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 862,70 TL Satış 885,02 TL
GRAM ALTIN: Alış 271,41 TL Satış 271,49 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 432,80 TL Satış 442,61 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.797,00 TL Satış 1.824,00 TL
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