Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın ne kadar?



ALTIN yükselişini hızlandırdı ve gramı 171 lira seviyesine ulaştı. Bugün çeyrek altın kaç lira? "Cumhuriyet ve gram altın ne kadar oldu?" soruları bugünlerde çok daha sık sorulmaya başladı. Çünkü Kasım ayından beri yükseliş gözlemleniyor. 3.4.2018 altın fiyatlarında geçtiğimiz günlere oranla hızlı yükselişi yerini yükselen bir grafiğe bıraktı. Çeyrek altın ne kadar? Altın 170-171 lira olarak yatırımcısının ilgisini çekmeyi başardı. İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da ise çeyrek altın kaç lira?

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

170.69 liradan alınırken, 171.18 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın ise 277 liradan alınırken 280 liradan satılıyor. Yarım altın da 554'ten alınırken 560 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1138 liradan alınıp 1144 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.