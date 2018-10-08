Altın fiyatları ne durumda? Çeyrek altın fiyatı ve gram altın fiyatı

ALTININ gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 237,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Cuma günü ons altın fiyatındaki yükselişe karşın, dolar/TL'deki düşüşün etkisiyle 235,9 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü de yüzde 0,7 azalışla 236,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya ise yükselişle başlamasının ardından 235-239 lira bandında seyrederken, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 237,8 lira seviyelerinde dengelendi.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 387 lira, Cumhuriyet altını da 1.586 liradan satılırken, altının ons fiyatı ise cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 azalışla 1.196,8 dolardan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk gününde çeyrek altın fiyatı 387 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Kapalıçarşı'da altının gramı 237,8 lira seviyelerinde.