Altın fiyatları ne durumda, altının gram fiyatı ne kadar oldu?

14 Temmuz 2019 Pazar günü altın fiyatları Kapalıçarşı ve diğer platformlarda işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın aldığı karar ile eski seviyesine dönen dövizle birlikte paralel olarak altın fiyatları da geçtiğimiz haftanın seviyelerine dönmeye başladı