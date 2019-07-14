KAPALIÇARŞI'DA 24 ayar külçe altının gram fiyatı en son kapanışta günü yüzde 1,16 artışla 260,70 liradan tamamladı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,37, dolar/TL yüzde 2,02, avro/TL yüzde 2,31 değer kazandı. Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları ne durumda, altının gram fiyatı ne kadar oldu?
14 Temmuz 2019 Pazar günü altın fiyatları Kapalıçarşı ve diğer platformlarda işlem yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın aldığı karar ile eski seviyesine dönen dövizle birlikte paralel olarak altın fiyatları da geçtiğimiz haftanın seviyelerine dönmeye başladı