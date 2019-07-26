Altın fiyatları kaç lira oldu? Gram ve çeyrek altında 26 Temmuz fiyatları…

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 260 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 26 Temmuz güncel altın fiyatları…