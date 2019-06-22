Altın fiyatları kaç lira oldu? 22 Haziran altın fiyatları…

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 261,90 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 262,00 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Haziran güncel altın fiyatları…