Altın fiyatları kaç lira oldu? 22 Haziran altın fiyatları…

Altın fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 261,90 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 262,00 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 22 Haziran güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları kaç lira oldu? 22 Haziran altın fiyatları…
banner404

GÜVENLİ liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 262 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 22 Haziran güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN

GRAM ALTIN: 261,90 TL'den alınırken, 261,99 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 414,08 TL'den alınırken, 423,47 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 825,95 TL'den alınıyor ve 847,33 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.716,00 TL'den alınıyor, 1.742,00 TL'den satılıyor.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sanal seks fantezisi can alıyordu!
Sanal seks fantezisi can alıyordu!
  1. DÜNYA

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479