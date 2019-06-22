Altın fiyatları kaç lira oldu? 22 Haziran altın fiyatları…

GÜVENLİ liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 262 lira seviyelerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 22 Haziran güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 22 HAZİRAN
GRAM ALTIN: 261,90 TL'den alınırken, 261,99 TL'den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 414,08 TL'den alınırken, 423,47 TL'den satılıyor.
YARIM ALTIN: 825,95 TL'den alınıyor ve 847,33 TL'den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.716,00 TL'den alınıyor, 1.742,00 TL'den satılıyor.