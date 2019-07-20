Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Haftanın son gününde altının gram satış fiyatı yüzde 0,31 artışla 261,50 lira oldu. Birçok vatandaş altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşleri ilgiyle takip ediyor. İşte çeyrek altın, yarın altın ve diğer tüm altın fiyatları...

Altın fiyatları haftayı yükselişle kapattı! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
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ALTIN fiyatları haftasonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altın fiyatında değişimler oldu. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI: ÇEYREK, YARIM, GRAM…

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,31 artışla 261,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 yükselişle 1.743,00 lira oldu. Geçen hafta 425,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 426,00 liraya çıktı.

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 261,50

Cumhuriyet Ata Lira 1.743,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 242,30

Lira(Tam) Ziynet 1.703,00

Yarım Ziynet 851,00

Çeyrek Ziynet 426,00

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