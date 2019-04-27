Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 27 Nisan güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları bu hafta da önemli bir değişim göstermedi. Haftayı hafif bir yükselişle tamamlayan altının gram fiyatı bugün yani 27 Nisan'da 246 lira.

Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 27 Nisan güncel altın fiyatları…
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ALTIN fiyatlarında son durum merak ediliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 246 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı’da 245,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 246 liradan, bin 620 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 641 liradan, 224,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 228,20 liradan, bin 583 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 603 liradan, 792 liradan alınan Yarım Ziynet 802 liradan ve 396 liradan alınan Çeyrek Ziynet 401 liradan satıldı.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Altın fiyatları, zayıf ekonomik verilerin küresel büyüme risklerine işaret etmesiyle yatırımcıların güvenli liman arayışıyla beş haftadır ilk kez haftalık artış yönünde.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.61 artışla 14.985 dolardan,

– altın, yüzde 0.57 artışla 1,287.5 dolardan,

– bakır, yüzde 0.45 artışla 2.8745 dolardan,

– platin, yüzde 0.53 artışla 894.1 dolardan ve

– paladyum da yüzde 1.59 artışla 1,429.3 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 245 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,662 liraya döndü.

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