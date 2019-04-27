Altın fiyatları haftayı nasıl kapattı? 27 Nisan güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları talebin fazla olması ya da satın alma durumunda yükselirken tam tersi durumda da altın fiyatları düşer. Son günlerde dalgalı hareket eden altın fiyatları bu hafta da önemli bir değişim göstermedi. Haftayı hafif bir yükselişle tamamlayan altının gram fiyatı bugün yani 27 Nisan'da 246 lira.