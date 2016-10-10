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Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı yüzde 0,5 artışla 124 liraya  yükseldi

Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

Altının gram fiyatı yüzde 0,5 artışla 124 liraya  yükseldi

10 Ekim 2016 Pazartesi 12:28
Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı
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KÜRESEL piyasalarda, Avrupa bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin  azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına ilişkin beklentilerin  artmasıyla geçen hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı,  cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından yükselişe  geçerek günü yüzde 0,5 artışla 123,3 liradan tamamlamıştı.
Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla  yüzde 0,5 değer kazanarak 124,0 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 203, Cumhuriyet altını 829 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,5 yükselişle 1.263 dolar  seviyesinden alıcı buluyor.

 
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Altın Fiyatları Haftaya Yükselişle BaşladıAltınGram Fiyatı
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