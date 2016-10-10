Altın fiyatları haftaya yükselişle başladı

KÜRESEL piyasalarda, Avrupa bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalması ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına ilişkin beklentilerin artmasıyla geçen hafta boyunca düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından yükselişe geçerek günü yüzde 0,5 artışla 123,3 liradan tamamlamıştı.

Yeni haftaya da yükselişle başlayan gram altın, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,5 değer kazanarak 124,0 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 203, Cumhuriyet altını 829 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda yüzde 0,5 yükselişle 1.263 dolar seviyesinden alıcı buluyor.





DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.