Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

ALTIN fiyatları yeni haftaya yatay seyirde başladı. Anbean takip edilen güncel çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde. Geçtiğimiz aylarda yatırımcısına uzun vadede kazandıran ancak anlık değişimlerle yer yer kaybettiren altın fiyatlarında güncel rakamlar ne durumda?

ALTIN FİYATLARI 25 ŞUBAT

GRAM ALTIN

Alış 227,24 TL Satış 227,29 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 363,36 TL Satış 371,55 TL

YARIM ALTIN

Alış 724,44 TL Satış 743,10 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.500,00 TL Satış 1.523,00 TL

TÜRKİYE’DE NE KADAR ALTIN VAR?

Türkiye en yüksek rezerve sahip ülkeler arasında yerini korudu. Dünya Altın Konseyi(World Gold Council) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'nin altın rezervleri 2018 yılı 4.çeyrekte 253,5 ton olarak açıklandı. Bir önceki dönem 258,6 ton seviyesindeydi. Türkiye en fazla altına sahip 19. ülke oldu. ABD 8.133,5 ton rezervle ilk sırada yer alırken, Alma nya 3.369,9 ton ile ikinci sırada, IMF 2.814,0 ton ile üçüncü sırada bulunuyor. İlk üç sırada bir önceki döneme göre değişiklik olmadı. Financial Times'ta yer alan habere göre merkez bankalarının son dönemde yaptığı altın alımları dikkat çekiyor. Bankaların alımları artırdığı ülkeler arasında Kazakistan, Rusya ve Türkiye de bulunuyor. Bu ülkeler dolara olan bağlılıklarını azaltmak için altına yaptıklarını yatırımların oranını artırdılar.