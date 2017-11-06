Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112110
ALTIN
157.448
DOLAR
3.8511
STERLİN
5.0457
EURO
4.4712
ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek doğurabilir
ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek...
Geceleri kapı koluna bardak koyun! Bakın ne işe yarıyor
Geceleri kapı koluna bardak koyun!...
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla...
banner468

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Çeyrek ise...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,4 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.059 liradan satılıyor

Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Çeyrek ise...

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 158,4 lira seviyelerinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.059 liradan satılıyor

06 Kasım 2017 Pazartesi 11:20
Altın fiyatları haftaya düşüşle başladı! Çeyrek ise...
banner404

CUMA günü yükseliş eğilimdeki döviz kurlarının etkisiyle tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 158,9 lirayı gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,8 değer kazancıyla 158,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,26 değer kaybederek 158,4 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 260, Cumhuriyet altını 1.059 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında Sabah saatlerinde satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,10 azalışla 1.268,5 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, cuma günü dolar kurundan aldığı destekle 158,9 liraya yükselen altının gram fiyatının, yeni haftaya düşüşle başladığını kaydetti.

Altın fiyatlarının genellikle kasım aylarında negatif seyir izlediğini anımsatan Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 156,9 liranın destek, tarihi zirvesi olan 158,9 liranın ise direnç konumuna geldiğini dile getirdi.

Memiş, bugün Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade ederek, altının ons fiyatında 1.266 doların destek, 1.276 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AltınFiyatÇEYREK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fakıbaba'dan müjde! Kadınlara yetiştirebileceği kadar hayvan vereceğiz
Fakıbaba'dan müjde! Kadınlara yetiştirebileceği kadar hayvan vereceğiz
Tüfenkci, tüketicilere yönelik aldatıcı reklamlara karşı uyardı
Tüfenkci, tüketicilere yönelik aldatıcı reklamlara karşı uyardı
Hükümetten önemli BES açıklaması! Devlet desteği artıyor
Hükümetten önemli BES açıklaması! Devlet desteği artıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim