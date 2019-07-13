Altın fiyatları haftasonu ne kadar? İşte çeyrek ve gram altın fiyatı

GELENEKSEL birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 260,7 lira

ÇEYREK ALTIN: 425 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1.738 lira

İstanbul Kapalıçarşı’da 260,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 260,70 liradan, bin 717 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 738 liradan, 237,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 241,60 liradan, bin 678 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 698 liradan, 839 liradan alınan Yarım Ziynet 849 liradan ve 420 liradan alınan Çeyrek Ziynet 425 liradan satıldı.