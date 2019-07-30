Altın fiyatları: Gram altın 257 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları, Temmuz ayının son günlerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının fiyatında değişimler yaşandı. İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları: Gram altın 257 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?
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GELENEKSEL birikim aracı altın fiyatlarına yönelik araştırmalar her gün olduğu gibi bugün de en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Düğünlerde, nişanlarda ve sünnet törenlerinde aileler, dostlar ve akrabalar birbirlerine altın takanlar ve yatırım amaçlı tercih edenler ise genelde çeyrek ve gram fiyatları merak ediyor. İşte güncel altın fiyatları…

30 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 811,90 TL Satış 832,92 TL

GRAM ALTIN: Alış 257,28 TL Satış 257,29 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 407,22 TL Satış 416,46 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.703,00 TL Satış 1.728,00 TL

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