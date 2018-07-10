Altın fiyatları düşüyor mu, yükseliyor mu?

Altın fiyatlarını dikkatle takip eden yatırımcılar gün içinde sıklıkla değişkenlik gösteren fiyatların ardından bugün altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki piyasadaki son durumun ardından çeyrek altın fiyatları ve gram altın fiyatları ne kadar oldu