Altın fiyatları düşüyor! İşte 1 Ağustos güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

EN çok tercih edilen yatırım araçlarının arasında altın yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Gram altın bugün 252 liradan işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 252,56 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da bin 667 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 709 liradan, 230 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 232 liradan, bin 615 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 648 liradan, 805 liradan alınan Yarım Ziynet 826 liradan ve 403 liradan alınan Çeyrek Ziynet 413 liradan satılıyor.