Altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor! İşte son rakamlar

SON birkaç günde yaşanan gündemsel gelişmeler altın fiyatlarını etkiledi. Dün günü 232 liradan kapatan altının gram fiyatı 13 Ekim itibariyle 230 lira sınırında bulunuyor. Gram altının alış fiyatı şu sıralar 229,87 TL seviyesinde bulunurken, satış fiyatı ise 229,97 TL seviyesinde. Dünkü rakamlara göre altının gram fiyatı 1,27%'lük bir düşüş gerçekleştirdi. Çeyrek altının satış fiyatı ise 380 lira dolaylarında.

ÇEYREK, YARIM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Çeyrek altın 371,58 TL'den alınırken 380,54 TL'den satılıyor. Yarım altın ise 740,83 TL'den alınıp 760,44 TL'den satılıyor. Yatırımcıların tercih ettiği altınlardan olan Cumhuriyet altınında ise alış fiyatı 1.535,00 TL, satış fiyatı 1.558,00 TL.

ALTININ KAÇ AYAR OLDUĞU NASIL HESAPLANIR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye'de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir.

24 ayar altın; arı ya da saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır).

22 ayarda gram başına 916 milyem (mg),

18 ayarda 750 milyem, 14 ayarda 583 milyem altın bulunur.