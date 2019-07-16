Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altında son durum ne?

Düşüş eğiliminde olan altın fiyatları 259,8 liradan alıcı buluyor. İstanbul Kapalıçarşı’da, cuma günü kapanışta çeyrek altın 425 lira, Cumhuriyet altını 1.738 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise 260,7 liradan işlem gördü. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 16 Temmuz altın fiyatları…

Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altında son durum ne?
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ALTIN fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 1,16 artışla 260,7 liradan tamamlamıştı. Gram altın bugün ise 259,8 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları

16 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 259,8 lira

ÇEYREK ALTIN: 429 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1749 lira

ONS ALTIN FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.411,93 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390'ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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