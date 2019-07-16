Altın fiyatları düşüşte! Gram ve çeyrek altında son durum ne?

ALTIN fiyatları yönünü aşağı çevirdi. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı cuma gününü yüzde 1,16 artışla 260,7 liradan tamamlamıştı. Gram altın bugün ise 259,8 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 16 Temmuz güncel altın fiyatları…

16 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 259,8 lira

ÇEYREK ALTIN: 429 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1749 lira

ONS ALTIN FİYATI DÜŞÜŞE GEÇTİ

Asya piyasalarında alıcılı bir seyir izleyen ons altın, bir önceki kapanışa göre yüzde 0,27 değer kaybıyla 1.411,93 dolar seviyesinde hareket ediyor.

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan ons altında 1.390'ın önemli destek, 1.425 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.