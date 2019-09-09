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Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın 9 Eylül güncel fiyatlar

Altın fiyatları haftanın ilk gününde yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında ufak değişimler oldu. Gram altın fiyatı 276 liraya ulaştı. Altın fiyatları merak edenler için haberimizin içerisinde yer alıyor.

EKONOMİ 09.09.2019, 08:38
Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın 9 Eylül güncel fiyatlar
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ALTIN fiyatlarında bir süredir devam eden dalgalanma ardından gram altın, çeyrek altın veya yarım altın almak isteyen vatandaşlar fiyatları araştırmaya başladı. Haberimizden çeyrek, gram ve cumhuriyet altını fiyatını öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış 276,68 TL Satış 276,75 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış 254,30 TL Satış 256,00 TL

ALTIN ONS

Alış 1.506,53 TL Satış 1.506,91 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1.847,00 TL Satış 1.875,00 TL

YARIM ALTIN

Alış 889,33 TL Satış 912,32 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış 446,42 TL Satış 456,54 TL

#altın fiyatları #çeyrek altın #gram altın
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4. Levante 3 6
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