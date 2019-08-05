Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın 5 Ağustos güncel fiyatlar…

HAFTAYA altın alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında ufak değişimler oldu. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 261,67 lira

Çeyrek altın: 419,45 lira

Yarım altın: 838,91 lira

Cumhuriyet altını: 1.713,00 lira