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Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın 5 Ağustos güncel fiyatlar…

Altın fiyatları bayram öncesinde yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşler sonrasında vatandaşlar, “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?” aramaları yapıyor. İşte güncel altın fiyatları...

EKONOMİ 05.08.2019, 08:35 Melike Temir
Altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın 5 Ağustos güncel fiyatlar…
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HAFTAYA altın alım satımı yaparak başlamak isteyen vatandaşlar gram altın, yarım altın, çeyrek altı fiyatlarını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz haftadan bu yana altının gramında ufak değişimler oldu. Peki altın piyasasının en çok ticareti olan iki ürünü; çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum ne? İşte, altın fiyatları

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 261,67 lira

Çeyrek altın: 419,45 lira

Yarım altın: 838,91 lira

Cumhuriyet altını: 1.713,00 lira

#altın fiyatları #altın #gram altın #ÇEYREK #güncel fiyatlar
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