Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı son durum!

Altın fiyatları, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle geçtiğimiz haftayı yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlamıştı

Altın fiyatları! Çeyrek altın gram altın fiyatı son durum!
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ALTIN fiyatları, hem ons fiyatı hem de dolar/TL'deki gerilemenin etkisiyle geçtiğimiz haftayı yüzde 0,4 değer kaybıyla tamamlamıştı. Altın uzmanları ticaret savaşları gerginliğinin devam etmesinin etkisiyle bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığını ve altın fiyatlarının düşüşe geçtiğini ifade ettiler. Çeyrek altın ve gram altın fiyatı yeni haftaya nasıl başladı? İşte 16 Temmuz altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATI

193,41 TL

193,55 TL
ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.243,64 TL

1.243,82 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI

309,46 TL

316,46 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.282,00 TL

1.295,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI

616,99 TL

632,91 TL
ZİYNET ALTINI FİYATI

1.237,85 TL

1.261,95 TL
 

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