Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün inişli çıkışlı bir grafik sergilerken bugün yatay bir seyir ile güne başladı. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın ardından en çok merak edilen ise çeyrek altını ve gram altını fiyatları oldu. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son durum