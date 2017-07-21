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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün inişli çıkışlı bir grafik sergilerken bugün yatay bir seyir ile güne başladı. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın ardından en çok merak edilen ise çeyrek altını ve gram altını fiyatları oldu. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?

Altın fiyatları geçtiğimiz gün inişli çıkışlı bir grafik sergilerken bugün yatay bir seyir ile güne başladı. Altın fiyatlarındaki bu dalgalanmanın ardından en çok merak edilen ise çeyrek altını ve gram altını fiyatları oldu. Peki Altın fiyatları bugün ne kadar? İşte son durum

21 Temmuz 2017 Cuma 12:32
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
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ALTININ gramı güne yatay başladı.. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 141,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün 140-141 lira dar bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,42 artışla 141,1 liradan tamamladı.Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,41 değer kazancıyla 141,7 liradan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 233, Cumhuriyet altını da 950 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise bugüne yükselişle başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,22 artışla 1.247,41 dolardan alıcı buluyor.

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