Altın fiyatları - Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları güne yine dalgalı başladı! Sabah saatlerinde çok önemli bir değişiklik gözlenmese de altın fiyatları hafif dalgalanmalar yaşıyor. Merkez Bankası müdahaleleri sonrası fiyat düşse de birkaç hafta içinde tekrar eski rakamına ulaştı. Seçimle birlikte biraz daha rayına oturan altın fiyatı biraz düşmeye biraz çıkmaya devam ediyor. Yatırımcısının merak ettiği gram altının Kapalıçarşı'daki alış fiyatı 185,10 lira, satış fiyatı ise 185,12 lira olarak belirlendi. İşte gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını güncel fiyatları

Altın fiyatları - Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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ALTIN güne küçük hareketlenmelerle başladı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları özellikle yatırımcılar için en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Merkez Bankası müdahalesinin de kısa süreli olması altın fiyatlarının tekrar yükselmesine yol açmıştı. İşte Kapalıçarşı'daki güncel gram altın, çeyrek altın, küçük ve büyük altın fiyatları.
GRAM ALTIN NE KADAR?

185,10 liradan alınırken, 185,12 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 296,26 liradan alınırken 303,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 590,67’den alınırken 606,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1229,00 liradan alınıp 1241,00 liradan satılıyor.

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