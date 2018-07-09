Altın fiyatları - Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN güne küçük hareketlenmelerle başladı. Yatırım yapmak, birikim yapmak ve yakınlarına hediye almak isteyen vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği gram altın fiyatlarında son durum ne? Altın fiyatları özellikle yatırımcılar için en hareketli dönemlerinden birini yaşıyor. Merkez Bankası müdahalesinin de kısa süreli olması altın fiyatlarının tekrar yükselmesine yol açmıştı. İşte Kapalıçarşı'daki güncel gram altın, çeyrek altın, küçük ve büyük altın fiyatları.

GRAM ALTIN NE KADAR?

185,10 liradan alınırken, 185,12 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN KAÇ LİRA?

Çeyrek altın ise 296,26 liradan alınırken 303,02 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 590,67’den alınırken 606,05 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1229,00 liradan alınıp 1241,00 liradan satılıyor.