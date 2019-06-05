Altın fiyatları bayramda ne durumda? 5 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 246 lira seviyerlerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları bayramda ne durumda? 5 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…
banner404

ALTIN fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 246,34 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 246,40 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 5 HAZİRAN

GRAM ALTIN: 246,34 TL’den alınırken, 246,40 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 397,73 TL’den alınırken, 406,76 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 792,97 TL’den alınıyor ve 813,52 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.647,00 TL’den alınıyor, 1.663,00 TL’den satılıyor.

YORUM EKLE
Gönder

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479