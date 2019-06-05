Altın fiyatları bayramda ne durumda? 5 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN fiyatlarıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı dünkü kapanışta 246,34 lira oldu. Bugün güne başlayan gram altın 246,40 liradan alıcı buluyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI 5 HAZİRAN
GRAM ALTIN: 246,34 TL’den alınırken, 246,40 TL’den satılıyor.
ÇEYREK ALTIN: 397,73 TL’den alınırken, 406,76 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN: 792,97 TL’den alınıyor ve 813,52 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI: 1.647,00 TL’den alınıyor, 1.663,00 TL’den satılıyor.