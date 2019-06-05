Altın fiyatları bayramda ne durumda? 5 Haziran gram ve çeyrek altın fiyatları…

Güvenli liman altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın fiyatlarındaki en ufak değişikliği bile yakından takip ediyor. Dün döviz kurlarına paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün 246 lira seviyerlerinde. Peki altında bugün son durum ne? İşte 5 Haziran güncel altın fiyatları…