Altın fiyatları artışa geçti! İşte gram altın ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN fiyatları güne artışla başladı. Dün dolar kurundaki artış trendine paralel olarak Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,38 artışla 239,90 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 240,5 lira seviyesinde dengelendi. Peki çeyrek altın ne kadar? işte 12 Nisan güncel altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 240,5 lira

Çeyrek Altın: 394 lira

Cumhuriyet altını: 1.615 lira

Altının ons fiyatı ise dünkü yüzde 1,2’lik hızlı düşüş sonrası bugün Asya piyasalarında 1.294 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

DOLAR KURU ALTIN FİYATLARINI TETİKLİYOR

Analistler, bugün ABD’de tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.307 dolar seviyesinin önemli direnç, 1.285 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde, dün dolar kurundaki yükseliş eğiliminin gram altın fiyatındaki düşüşü sınırladığını dile getiren analistler, 240 lira üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 247 liranın gündeme gelebileceğini söyledi.

ALTIN FİYATLARI İÇİN 223 LİRA DESTEK

Dolar kurunun 5.55 liranın üzerinde kalmaya devam etmesinin bir süre daha gram altınında yukarı yönde tepki vermeyi tetikleyebileceğini söyleyen uzmanlar, “Teknik olarak, 223 TL önemli bir destek. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönde potansiyelini korumaya devam edebilir” dedi.

ALTIN 246 LİRAYA ÇIKABİLİR

Gram altının 236 TL’nin üzerine doğru tepki vermesine karşın çok güçlü kalamadığını belirten analistler ise ilerleyen günlerde bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda altının gram fiyatında 244 liranın hedeflenebileceğini dile getirdi. Analistlere göre; 235 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 241 ve 246 liraya doğru yükseliş gözlenebilir.

ALTIN, YATIRIMCISINA 3 AYDA YÜZDE 6,6 KAZANDIRDI

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından biri olan gram altın bu yılın ilk 3 ayında yatırımcısına yüzde 6.6 kazanç sağlarken, yükselişini üst üste 4’üncü aya taşıdı. Bu yükselişte ons (31 gram) fiyatlarının uluslararası piyasada yükselmesi ve dolar/TL'deki hareket etkili. Gram altın, 22 Mart’ta son 6 ayın en yüksek seviyesi olan 246.7 lirayı görmüştü. Mart ayını ise 232.6 liradan tamamladı. Bugün itibarıyla 238 liraya çıkmış durumda.