Altın fiyatları artışa geçti! Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ALTIN fiyatları yeni güne artışla başladı. Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,05 artışla 258,9 liradan tamamladı. Gram altın bügün ise 259,6 lira, çeyrek altın ise 429,1 lira seviyesinde dengelendi. İşte 11 Temmuz güncel altın fiyatları…

11 TEMMUZ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 259,6 lira

ÇEYREK ALTIN: 429 lira

CUMHURİYET ALTINI: 1748 lira

ALTININ KİLOGRAMI ARTIŞA GEÇTİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogramı 257 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 255 bin 800 lira, en yüksek 257 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde

0,74 artışla 257 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 275 milyon 34 bin 532,24 lira, işlem miktarı ise 1.079,19 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 277 milyon 588 bin 491,51 lira oldu.