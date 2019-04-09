Altın fiyatları artışa devam ediyor! Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini devam ettiriyor. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününden itibaren artış trendine giren gram altın yeni haftada da yukarı yönlü bir seyir izliyor. ABD ile Çinli yetkililer arasında yürütülen ticaret müzakerelerinin olumlu geçtiğine dair açıklamaların geçen hafta altın fiyatlarını baskıladığını belirten uzmanlar, bu hafta konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etmişti. Peki, gram ve çeyrek altın yeni güne nasıl başladı? İşte 9 Nisan altın fiyatları…

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 237,4 lira

Çeyrek Altın: 392 lira

Cumhuriyet altını: 1.598 lira

ALTIN KAYBETTİRDİ, DÖVİZ KAZANDIRDI

Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 5,33 değer kazanırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,27, avro yüzde 0,90, dolar yüzde 0,76 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 99.214,08, en düşük 91.864,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,33 artışla 98.783,36 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,27 azalışla 232,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,27 değer kaybıyla 1.553,00 lira oldu. Geçen hafta 384,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 380,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,76 değer kaybederek 5,5980 liraya, avro da yüzde 0,90 azalarak 6,2910 liraya düştü. Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,93, bireysel emeklilik fonları yüzde

2,07 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 5,63 ile “Hisse Senedi Fonları” oldu.

ALTIN FİYATLARI REFORM PAKETİNE ODAKLANDI

AA Finans Analisti İslam Memiş, Bu hafta yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın çarşamba günü açıklayacağı reform paketi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’ın bugün başlayacak Moskova ziyaretinden gelecek haberlerin takip edileceğini bildiren Memiş, altının ons fiyatında 1.291-1.301 dolar bandında dalgalı bir seyir izlenebileceğini dile getirdi.