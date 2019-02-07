ALTININ gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından 219,3 lira seviyesinde dengelendi.
Dün ons altındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,26 azalışla 219,2 liradan tamamladı.
Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 219,3 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 360 lira, Cumhuriyet altını 1.468 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda değer kazanan doların negatif etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,17 azalışla 1.304,50 dolardan alıcı buluyor.
Altın fiyatları 7 Şubat 2019! Gram altın ve çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları ne kadar? Gram altın 219,3 lira, çeyrek altın 360 lira ve Cumhuriyet altını 1.468 liradan işlem görüyor. 7 Şubat 2019 altın fiyatlarında son durum...
ALTININ gram fiyatı, bugüne yatay başlamasının ardından 219,3 lira seviyesinde dengelendi.