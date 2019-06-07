Altın fiyatları 7 Haziran: Çeyrek ve gram altın fiyatlarında güncel rakamlar

ALTIN fiyatları yatırımcının yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altın fiyatlarını merakla araştıran yatırımcılar, özellikle ufak yatırımcı tarafından tercih edilen gram ve çeyrek altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 7 Haziran tarihli altın fiyatları
7 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 792,97 TL Satış 813,52 TL
TAM ALTIN: Alış 1.679,47 TL Satış 1.695,95 TL
GRAM ALTIN: Alış 250,01 TL Satış 250,07 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 397,73 TL Satış 406,76 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.647,00 TL Satış 1.663,00 TL