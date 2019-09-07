Altın fiyatları 7 Eylül: Çeyrek altın ve gram altında son fiyatlar ne?
Altın fiyatları yeni haftaya girmeden önce yatırımcılar ve hediye olarak almak isteyen tarafından merakla araştırılıyor. Özelikle altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?
EKONOMİ 07.09.2019, 11:21
ALTIN fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle yatırım olarak altın almak isteyenler başta çeyrek altın, gram altın ve yarım altın fiyatlarını araştırıyor. Gram altın fiyatı 276 lira!
ALTIN FİYATLARI 7 EYLÜL
Gram altın: 276,68 TL alış, 276,75 TL satış.
Çeyrek altın: 446,42 TL alış, 456,54 satış.
Cumhuriyet altını: 1.847,00 TL alış, 1.875,00 satış.
Yarım altın: 889,33 TL alış, 912,32 TL satış.
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|3
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|5
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|3
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|3
|2
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|3
|1
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|1
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|1
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|3
|-5
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|P
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|4
|12
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|4
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|4
|8
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|4
|7
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|5
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|4
|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|3
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|4
|3
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|4
|3
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|4
|1
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|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
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|3
|6
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|3
|5
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|5
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|3
|5
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|4
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|3
|4
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|3
|3
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|3
|3
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|3
|2
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|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
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|3
|0