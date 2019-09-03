Altın fiyatları 3 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum…

ALTIN fiyatları son dönemde yükseliş gösteriyor. Ticaret savaşlarının da etkisiyle dolar/TL son iki haftada 40 kuruş dolaylarında yükseldi. Hal böyle olunca altın fiyatı da arttı. Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşı altını vuruyor, Altın fiyatlarının yükselmesine neden olaylar düğünlerde birbirlerine gram altın, yarım altın, çeyrek altın takacak vatandaş kara kara düşündürüyor. Altın fiyatlarında güncel durum haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 3 EYLÜL

Gram altın: 284,74 TL alış, 284,79 TL satış.

Çeyrek altın: 454,36 TL alış, 464,65 satış.

Cumhuriyet altını: 1.882,00 TL alış, 1.910,00 satış.

Yarım altın: 905,88 TL alış, 929,30 TL satış.