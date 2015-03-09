Altın fiyatları 3 ayın diplerinde

09 Mart 2015 Pazartesi 10:29
GEÇTİĞİMİZ haftanın son işlem günü yüzde 3'e yakın düşüşle 1.163.45 dolara kadar gerileyen altın, yeni haftaya bu seviyelere yakın başladı. Altında bu sabah ilk işlemler 1.169 dolar seviyesinin hemen üzerinde gerçekleşiyor. Analistler, ons altın fiyatlarında yönün hala aşağı olduğunu düşünüyor.Teknik olarak bakıldığında, 1170 direnci yakından takip ediliyor. Analistler, olası yükseliş hareketi sonucunda 1170 direncinin yukarı yönde geçilmesi durumunda hareketin bir miktar daha hızlanmasını bekliyor. 1170 drencinin aşılamaması durumunda ise, fiyatların yönünü yeniden aşağı çevirmesinin etkisiyle 1160 desteği takip edilecek.
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Son Güncelleme: 09.03.2015 09:31