Altın fiyatları 3 Ağustos: Düşüşe geçen altın fiyatlarında son durum ne?

YATIRIMLARI olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte 3 Ağustos altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 257,45 TL'den alınırken, 257,56 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 411,84 TL'den alınırken, 421,18 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 821,85 TL'den alınıyor ve 843,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.675,00 TL'den alınıyor, 1.715,00 TL'den satılıyor.