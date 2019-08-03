banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Altın fiyatları 3 Ağustos: Düşüşe geçen altın fiyatlarında son durum ne?

Altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Altın fiyatları hem yatırım hem de hediyeleşme için önem taşıyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 257 lira bandında seyrediyor. İşte altında güncel rakamlar…

EKONOMİ 03.08.2019, 09:12 Melike Temir
Altın fiyatları 3 Ağustos: Düşüşe geçen altın fiyatlarında son durum ne?
banner404

YATIRIMLARI olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlere dengeli devam ediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte 3 Ağustos altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 3 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 257,45 TL'den alınırken, 257,56 TL'den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 411,84 TL'den alınırken, 421,18 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN: 821,85 TL'den alınıyor ve 843,13 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.675,00 TL'den alınıyor, 1.715,00 TL'den satılıyor.

#altın fiyatları #altın #3 ağustos #gram altın
Yorumlar (0)
31°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
Namaz Vakti 03 Ağustos 2019
İmsak 04:23
Güneş 05:57
Öğle 13:09
İkindi 16:56
Akşam 20:10
Yatsı 21:37
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Beşiktaş 0 0
5. Denizlispor 0 0
6. Fenerbahçe 0 0
7. Galatasaray 0 0
8. Gazişehir Gaziantep 0 0
9. Gençlerbirliği 0 0
10. Göztepe 0 0
11. Kasımpaşa 0 0
12. Kayserispor 0 0
13. Konyaspor 0 0
14. Çaykur Rizespor 0 0
15. Sivasspor 0 0
16. Trabzonspor 0 0
17. Malatyaspor 0 0
18. Başakşehir 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Erzurum BB 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Eskişehirspor 0 0
11. Fatih Karagümrük 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Keçiörengücü 0 0
15. Menemen Belediyespor 0 0
16. Osmanlıspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Bournemouth 0 0
2. Arsenal 0 0
3. Aston Villa 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leicester City 0 0
10. Liverpool 0 0
11. Man City 0 0
12. M. United 0 0
13. Newcastle 0 0
14. Norwich City 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atlético Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Deportivo Alaves 0 0
6. Eibar 0 0
7. Espanyol 0 0
8. Getafe 0 0
9. Granada 0 0
10. Leganés 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
banner440
Günün Karikatürü Tümü
ineeeeeek
banner545