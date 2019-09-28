Altın fiyatları 28 Eylül: Çeyrek ve gram altında hafta sonu fiyatları ne durumda?

ALTIN fiyatları birçok vatandaş tarafından hafta sonu dahi araştırılan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Çeyrek altın ve gram altının ön plana çıktığı altın fiyatlarında, yurttaşlar güncel ve canlı fiyat bilgilerine erişmek istiyor. Haftanın kapanış gününde bin 799 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 826 liradan satılıyor. Peki çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL

Güncel altın fiyatları

Gram altın: 273,05 lira

Çeyrek altın: 444,66 lira

Cumhuriyet altını: 1.826 lira