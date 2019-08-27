Altın fiyatları 27 Ağustos: Dün tırmanışa geçen çeyrek ve gram altın bugün kaç lira?

ALTIN fiyatları döviz kurlarındaki hareketlenmelerden ciddi şekilde etkileniyor. Dün dolar ve euroda yaşanan yükseliş altın fiyatlarına da yansıdı ve altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yaşanan yükselişle beraber altın son ayların en yüksek seviyelerinden birinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI 27 AĞUSTOS

Gram altın: 286,46 TL alış, 286,52 TL satış.

Çeyrek altın: 456,68 TL alış, 467,02 satış.

Cumhuriyet altını: 1.888,00 TL alış, 1.917,00 satış.

Yarım altın: 910,50 TL alış, 934,03 TL satış.