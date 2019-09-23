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Altın fiyatları 23 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Güncel gelişmeler piyasaları etkilerken dövizdeki dalgalanmalarla beraber altın fiyatlarında da değişimler yaşanıyor. Özellikle ufak yatırımcı gram ve çeyrek altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Altın fiyatları ne durumda? İşte güncel altın fiyatları ve merak edilenler...

EKONOMİ 23.09.2019, 08:31
Altın fiyatları 23 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?
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YATIRIMCI tarafından altın fiyatlarının yeni haftaya nasıl başladığı merak ediliyor. Suudi Arabistan’da petrol üretim istasyonuna yapılan saldırı sonrasında ham petrol fiyatları, döviz kurları ve emtia piyasaları önemli dalgalanmalar yaşadı ve altın fiyatları da bu dalgalanmadan etkilendi. İşte 23 Eylül tarihli güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 23 EYLÜL

Çeyrek Altın fiyatı: 279,90
Gram Altın Fiyatı: 447,83
Yarım altın Fiyatı: 892,87
Cumhuriyet altını fiyatı: 1847,00

#altın fiyatları #çeyrek altın #gram altın
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Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:39
Öğle 12:55
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
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