Altın fiyatları 2 Ağustos: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş devam ediyor!
Günlerdir aşağı yönlü seyrini ileri günlere taşıyan ve yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gören altının gram fiyatı 258 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum...
EKONOMİ 02.08.2019, 08:43 Melike Temir
DÖVİZ fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 258 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 418 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…
2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 805,62 TL Satış 826,49 TL
GRAM ALTIN: Alış 257,94 TL Satış 258,16 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 404,08 TL Satış 413,24 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.680,00 TL Satış 1.700,00 TL
28°
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|9. Gençlerbirliği
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|7. Balıkesirspor
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|11. Fatih Karagümrük
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|13. Hatayspor
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|14. Keçiörengücü
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|15. Menemen Belediyespor
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|16. Osmanlıspor
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
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|2. Atlético Madrid
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|3. Barcelona
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|4. Celta de Vigo
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|5. Deportivo Alaves
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|6. Eibar
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|7. Espanyol
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|8. Getafe
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|10. Leganés
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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