Altın fiyatları 2 Ağustos: Gram ve çeyrek altın fiyatlarında düşüş devam ediyor!

DÖVİZ fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 258 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 418 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar…

2 AĞUSTOS ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 805,62 TL Satış 826,49 TL

GRAM ALTIN: Alış 257,94 TL Satış 258,16 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 404,08 TL Satış 413,24 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.680,00 TL Satış 1.700,00 TL