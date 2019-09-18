banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Son Dakika

Altın fiyatları 18 Eylül: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç lira?

Gündemdeki gelişmeler devam ediyor ve piyasalar etkileniyor. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları genellikle değişen döviz kurları nedeniyle hareketlilik yaşıyor.

EKONOMİ 18.09.2019, 08:27
Altın fiyatları 18 Eylül: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç lira?
banner404

YATIRIMCININ merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 275,71 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…

18 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 878,63 TL Satış 901,36 TL

GRAM ALTIN: Alış 275,66 TL Satış 275,71 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 440,69 TL Satış 450,68 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.828,00 TL Satış 1.855,00 TL

#altın fiyatları #çeyrek altın #gram altın
Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
Alanyaspor'un şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz?
banner384
Namaz Vakti 18 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:34
Öğle 12:57
İkindi 16:26
Akşam 19:09
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0
banner440
banner545