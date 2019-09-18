Altın fiyatları 18 Eylül: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç lira?
Gündemdeki gelişmeler devam ediyor ve piyasalar etkileniyor. Altın fiyatlarındaki hareket sürerken altın fiyatlarındaki son durum yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları genellikle değişen döviz kurları nedeniyle hareketlilik yaşıyor.
EKONOMİ 18.09.2019, 08:27
YATIRIMCININ merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 275,71 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…
18 EYLÜL ALTIN FİYATLARI
YARIM ALTIN: Alış 878,63 TL Satış 901,36 TL
GRAM ALTIN: Alış 275,66 TL Satış 275,71 TL
ÇEYREK ALTIN: Alış 440,69 TL Satış 450,68 TL
CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.828,00 TL Satış 1.855,00 TL
23°
açık
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Namaz Vakti 18 Eylül 2019
|İmsak
|05:14
|Güneş
|06:34
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:24
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0