Altın fiyatları 18 Eylül: Gram altın ve çeyrek altın bugün kaç lira?

YATIRIMCININ merak ettiği konular arasında altın fiyatları ilk sıralarda yer alıyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Gram altının fiyatı saat 07:30 itibari ile 275,71 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın fiyatı ne kadar? İşte güncel rakamlar…

18 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 878,63 TL Satış 901,36 TL

GRAM ALTIN: Alış 275,66 TL Satış 275,71 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 440,69 TL Satış 450,68 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.828,00 TL Satış 1.855,00 TL