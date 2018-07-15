Altın fiyatları 15 Temmuz bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları...

15 Temmuz Pazar sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle düşüş içerisinde kapatan altın fiyatları 15 Temmuz Pazar sabahına nasıl başladı? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

309,46 TL

316,46 TL

İşte 15 Temmuz Pazar altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

193,41 TL

193,55 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.234,86

1.253,78

YARIM ALTIN FİYATI

616,99 TL

632,91 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.282

1.295

TAM ALTIN FİYATI

1.276,53

1.308,40