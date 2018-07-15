Altın fiyatları 15 Temmuz bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları...

Yatırımcılarını ve meraklılarını yakından ilgilendiren altın fiyatları bugün düşüşte. Günlerdir dalgalı bir grafik izleyen altın, bugün ufak bir düşüş yaşıyor. Çeyrek altın ne kadar? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? sorularının yanıtı bu sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılıyor. 15 Temmuz Pazar 2018 çeyrek, gram, cumhuriyet, yarım ve tam altın fiyatında son durumu bu başlık altında derledik. Peki çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Altın fiyatları 15 Temmuz bugün: Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Güncel altın fiyatları...
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15 Temmuz Pazar sabahı altın fiyatları yine en çok merak edilen konulardan birisi oldu. Bu alana yatırım yapacak olan vatandaşlar ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz haftayı dalgalı bir grafikle düşüş içerisinde kapatan altın fiyatları 15 Temmuz Pazar sabahına nasıl başladı? Öte yandan hediyelik olarak almak isteyen kişiler ise ''çeyrek altın ne kadar'' sorusunun yanıtını bu sayfada bulabilecekler. İşte gram, cumhuriyet, yarım, tam, ve çeyrek altın fiyatında son durum...

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

309,46 TL

316,46 TL

İşte 15 Temmuz Pazar altın fiyatlarında son durum;

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

193,41 TL

193,55 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.234,86

1.253,78

YARIM ALTIN FİYATI

616,99 TL

632,91 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1.282

1.295

TAM ALTIN FİYATI

1.276,53

1.308,40

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