Altın fiyatları 13 Temmuz Cuma

Altın fiyatlarının dalgalı seyri vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları gün içinde değişkenlik gösteren değerle işlem görürken, çeyrek altın ve gram altın gibi piyasalarda en çok işlem gören altın türleri merakla takip ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte çeyrek altın ve gram altın fiyatlarında son durum