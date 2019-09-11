Altın fiyatları 11 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

GÜNDEME göre hareket yönünü değiştiren altının gram fiyatı 276 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

11 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 886,67 TL Satış 909,60 TL

GRAM ALTIN: Alış 276,57 TL Satış 276,62 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 444,72 TL Satış 454,80 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.846,00 TL Satış 1.874,00 TL