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Altın fiyatları 11 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatları son günlerde bir miktar düşüş gözleniyor. Güncel gelişmelerle beraber altın fiyatları da dalgalanmalar yaşıyor. Gram altın bugün 276 lira bandında seyrediyor çeyrek altın ise 454 liradan işlem görüyor. İşte altında güncel rakamlar...

EKONOMİ 11.09.2019, 07:57
Altın fiyatları 11 Eylül: Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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GÜNDEME göre hareket yönünü değiştiren altının gram fiyatı 276 TL dolaylarında seyrediyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarında son durum…

11 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

YARIM ALTIN: Alış 886,67 TL Satış 909,60 TL

GRAM ALTIN: Alış 276,57 TL Satış 276,62 TL

ÇEYREK ALTIN: Alış 444,72 TL Satış 454,80 TL

CUMHURİYET ALTINI: Alış 1.846,00 TL Satış 1.874,00 TL

#altın fiyatları #çeyrek altın #döviz fiyatları
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