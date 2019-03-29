Altın fiyatında son gelişmeler: İşte gram ve çeyrek altın fiyatları

YATIRIMLARI olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Anlık olarak artış ya da düşüş gösterebilen gram altın, son durumu ile araştırılıyor. Altının gram fiyatı, bugüne 231 lira seviyesinden başladı. Peki çeyrek altın ne kadar? İşte 29 Mart güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın: 231 lira

Çeyrek altın: 381 lira

Cumhuriyet altını: 1556 lira

Asya piyasalarında pozitif seyreden altının ons fiyatı ise 1.289 dolardan işlem görüyor.

ALTIN SATIŞINDA TAKSİT SÜRPRİZİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, “Kuyumculuk sektöründe işleri canlandırmak adına işçilik gerektiren ziynet, takı ve mücevherat ürünlerinde kredi kartına 4 taksit imkanı getirecek düzenleme yapacağız.” dedi

Akben, yaptığı açıklamada, geçen yıl ağustos ayı öncesine kadar bireysel kredi kartları ile altın satışına 4 taksit yapılabildiğini anımsattı.

Ağustos 2018'de yaptıkları düzenleme ile kuyumculuk sektöründe kredi kartlarına taksit imkanını kaldırdıklarını anımsatan Akben, kuyumculuk sektöründe yeni bir düzenleme yapacaklarını söyledi.