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Altın düşüşe geçti! İşte çeyrekte son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 176,6 lira seviyesinde dengelendi

Altın düşüşe geçti! İşte çeyrekte son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 176,6 lira seviyesinde dengelendi

17 Nisan 2018 Salı 12:08
Altın düşüşe geçti! İşte çeyrekte son durum
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DÜN dolar kuru ve altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 177,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 176,6 lira seviyelerinde dengelendi.

ÇEYREK 290 LİRA, CUMHURİYET BİN 185 LİRA

Altının gram fiyatı bugün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 177 liranın altına gerileyerek saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kaybedip 176,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 290 lira, Cumhuriyet altını da 1.185 liradan satılıyor.

 Asya piyasalarında sabah saatlerinde alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 1.347,9 dolardan işlem görüyor.

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İstanbulKapalıçarşı
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