Altın alışverişlerinde yeni dönem resmen başladı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun ardından Ticaret Bakanlığı da perakende işletmelerin basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında düzenleme yaptı. Buna göre kuyum satışlarında taksit sayısı 4 yerine 8 olarak uygulanabilecek.
EKONOMİ 15.11.2019, 14:51
TİCARET Bakanlığı'nın Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Yönetmelikle perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışlarda değişiklik yapıldı. Buna göre, perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında daha önce 4 ay olan taksitlendirme süresi 8 ayı geçemeyecek.
BDDK'DA 8'E YÜKSELTMİŞTİ
BDDK de geçen ay kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek basılı ve külçe olmayan kuyumla ilgili harcamalarda taksit sayısını 8'e yükseltmişti.
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