Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı, sakın bu oyuna gelmeyin

Kuyumcular son günlerde ayırt etmekte zorlandıkları sahte altınların kendilerine getirildiğini belirterek uyarıda bulundu.

Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular uyardı, sakın bu oyuna gelmeyin
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İSTANBUL'DA son günlerde aslından ayırt edilmeyen altınlar kuyumcuları bile şaşırttı. "Düğün takımız, nişan takımız " gibi yalanlarla içi metal olan altın kaplama bilezik, künyenin getirildiğini belirten kuyumcular, kurdukları whatsapp grupları ile birbirlerini sürekli uyardıklarını ifade ettiler.
"KENDİ ARAMIZDA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞIYORUZ"
Esenyurt'taki bir kuyumcu, "Son zamanlarda ayarı düşük, sahte altın, sahte para oldukça fazla gelmeye başladı. Özellikle son 1 yıldır fazlalaştı. Darphane altınlarının bile sahtesini yapıyorlar. Yakalıyoruz polise teslim ediyoruz ama en geç bir hafta sonra başka kuyumcuda çıkıyorlar. Bizler resmen suratlarını ezberledik. Kendi aramızda bu kişilerin görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşıyoruz" dedi.
Bir başka kuyumcu da benzer durumların arttığını ifade ederek yetkililerden yardım talep etti.

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