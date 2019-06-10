Altın alacaklar dikkat! Çeyrek altın bugün...

CUMA günü dolar kuru ve ons altındaki değer kazançlarına paralel pozitif bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 primle 251,2 liradan tamamladı. Gram altın bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,80 azalışla 249,20 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 406 lira, Cumhuriyet 1.663 liradan satılıyor. Küresel piyasalarda artan risk algısının etkisiyle 3 haftadır değer kazanan ve 1.348,31 dolara kadar yükselen altının ons fiyatı bu haftaya düşüşle başladı. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 1.326 dolardan işlem görüyor.