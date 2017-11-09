ALTİD'e 'Başsavcı' ziyareti

ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu üyelerine iade-i ziyarette bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Başsavcı Emre’yi turizm istatistiklerini içeren konularla ilgili bilgilendirerek güvenlik konusundaki başarılı çalışmalarından dolayı da teşekkür etti. Başsavcı Emre ise Alanya turistik tesislerinin kalitesinin dünya çapında ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi ve ALTİD’in çalışmalarını takip ettiğini belirterek emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Emre ayrıca yeni dönemde yürütülebilecek ortak faaliyetler hakkında da bilgi alışverişinde bulundu.
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