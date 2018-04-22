ALTİD Başkanı Sili 'ruble' açıklaması

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve müttefiklerince, Suriye'ye yönelik yürütülen saldırıların ekonomi ve turizme olan etkilerini değerlendirdi. Sili, saldırıların ardından tırmanışa geçen döviz rakamlarıyla ilgili, "Türk Lirası'nın (TL) değer kaybetmesi herkes açısından son derece olumsuz" diye konuştu. Sili, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi: "Sadece bizim paramız değer kaybetmedi. Dünyada genel anlamda, yaşanan süreçle alakalı bir olumsuzluk var. Zaman içerisinde ekonominin de kuvvetlenmesiyle toparlanacağımız bir süreç yaşandığını düşünüyorum. TL'nin yanı sıra farklı ülkelerin de para birimleri değer kaybetti. Özellikle ana pazarlarımızdan birisi olması nedeniyle bizi yakından ilgilendiren Rus para birimi Ruble de değer kaybetmiş durumda. Yani bizim gibi onların da alım gücü düştü ve öncelikleri normal olarak değişiklik göstermeye başladı. Tatil planlarını ikinci plana atmaları söz konusu olabilir. Bu da onların alacağı önlemlerle daha yüksek seviyelere ulaşmadan düzeltilecektir. Rublenin değer kaybetmesi bizlere olumsuz olarak yansır. Ancak döviz kurundaki yükselişler şu anda durgun seyrediyor. Ruble değerinde daha fazla düşüş yaşanmazsa turizme çok fazla etkisi olmayacaktır."

