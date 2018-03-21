ALTİD Başkanı Sili'den Alanyalı üreticiye destek

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, otel işletmecileri olarak sebze meyve tedarikinde Alanya üretimi mahsullere her zaman öncelik gösterdiklerini, bölge çiftçisi ve Alanya’nın kalkınması için bu konunun önemli olduğunu söyledi. Alanya Hal Komisyoncuları Derneği Başkanı Adem Kaya ve beraberindeki heyet ALTİD Başkanı Burhan Sili ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Yapılan ziyarette turizm sezonunun gidişatı, rezervasyon rakamları, sebze meyve üretimindeki kapasite, tedarik ve işbirliği konuları görüşüldü. ALTİD Başkanı Burhan Sili, otel işletmecileri olarak sebze meyve tedarikinde Alanya üretimi mahsullere her zaman öncelik gösterdiklerini, bölge çiftçisi ve Alanya’nın kalkınması için bu konunun önemli olduğunu söyledi.