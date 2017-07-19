Altay tankı için üç firmaya davet

DEFENSE News'in haberine göre, Altay Tankı'nın seri üretimi için Otokar ile birlikte BMC ve FNSS'nin ihaleye teklif vermeleri için davet edildi.



Üç yerli şirketin katılacağı ihale ilk aşamada 250 tankın üretimini kapsıyor ve rakamın nihai olarak 10 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye toplamda 1000 Altay Tankı üretimi planlıyor.



Haziran ayında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Otokar'ın teklifini kabul etmemiş, seri üretimi yapacak kuruluşun ihale ile belirleneceğini duyurmuştu.



Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada Altay tankı ihalesinin yakında yapılacağını söylemişti.



6 FİRMANIN KATILACAĞI İFADE EDİLMİŞTİ



Daha önce gelen haberlerde Altay tankı ihalesine 6 firmanın katılacağı belirtilmişti.



Savunma Sanayi Müsteşarlığı Otokar ile anlaşma sağlanamamasının ardından ihale süreci başladığında, rekabet sırasında tartışmaları önlemek amacıyla farklı yöntem izlemek için adım attı. Otokar’ın henüz katılıp katılmayacağının netlik kazanmadığı ihaleye 6 firmanın girebileceği öğrenildi. SSM, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak, teknik inceleme yetkisi verdi.



Edinilen bilgiye göre; komisyon, ihaleyle ilgilenen firmalara ilişkin yeterlilik kararı verecek. Yeterlilik alan firmalar ihaleye katılabilecek.



OTOKAR'IN TEKLİFİ NEDEN KABUL EDİLMEMİŞTİ?



Haziran ayında Otokar, SSM'ye BAFO (Best And Final Offer/En İyi ve En Son Teklif) sunduğunda kamuya yapılan açıklamada red nedeni şu satırlarla açıklanmıştı:



"SSM tarafından şirketimize bugün tebliğ edilen yazıda teklifin idari, mali ve teknik tüm yönleri ile değerlendirildiği ancak fiyat başta olmak üzere sözleşme şartlarında anlaşma sağlanamaması nedeniyle teklifin uygun bulunmayarak ihtiyacın ihale yöntemiyle karşılanmasına karar verildiği bildirilmiştir." denildi.



Aynı açıklamada, SSM'nin süreçle ilgili açıklamalarının takip edilerek ihale sürecine Otokar tarafından katılma kararı alınması halinde ilgili düzenlemeler uyarınca gerekli açıklamaların yapılacağı da bildirilmişti.