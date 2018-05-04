ALTAV'dan 'Taksi' uyarısı

ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, üyeler Elvan Güneş, Kerim Yılmaz, Yakup Uslu ve Seda Özbek’in ziyaretinde Başkan Çalış’a sektörün özellikle taksi esnafına yönelik olan hassasiyeti dile getirildi. Aynı zamanda ALTAV Yönetim Kurulu Üyesi de olan Çalış, göreve yeni geldiklerini fakat vaatleri olan düzeni ve projeleri hızla hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını, ALTAV yönetimiyle birlikte ahenk içinde başarılı işler yapacaklarını söyledi.
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